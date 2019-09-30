«К чему приводят пробелы в воспитании»: в Казани обсудили методы ранней профилактики терроризма

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Как вырастить здорового ребенка в современном мире, сделать его настоящим мужчиной, уберечь от пагубного влияния террористических организаций и организованных преступных группировок, если в воспитании мальчика принимает участие только мать, и другие вопросы воспитания обсудили сегодня эксперты в Казани. Круглый стол был организован в Общественной палате Татарстана.

«В комплексном подходе в воспитании мальчиков зачастую отсутствует какое-либо направление, ценности не пропагандируются. В течение пяти лет я занимаюсь подготовкой наставников для взаимодействия с подрастающим поколением. Благодаря инициативной группе из восьми – десяти человек мы проводим мероприятия для детей», – рассказал автор программы «Рожденный быть мужчиной» Алмаз Тухватуллин.

Участник круглого стола 18 лет занимается воспитательской деятельностью. Ранее он жил в Санкт-Петербурге, но последние пять лет живет в Казани, где создал клуб для мальчиков, воспитываемых без отцов. Ребенок, предоставленный сам себе, – «лакомый кусок для деструктивных организаций», убежден общественник.

По мнению Тухватуллина, чужих отцов не бывает, поэтому в клубе мужским воспитанием детей и подростков занимаются добровольцы-наставники, которые выстраивают с ними эмоционально-психологическое взаимодействие.

«Как было отмечено на этом круглом столе, каждый шестой ребенок в республике воспитывается в неполной семье. Рано или поздно последствия отсутствия мужской фигуры в семье проявляются. К сожалению, в рамках работы Антитеррористической комиссии в Татарстане мы видим, что у людей, которые принимают участие в экстремистской и террористической деятельности, были серьезные пробелы в воспитании и сложные ситуации в семьях, часто связанные с отношением со стороны отца или вообще с его отсутствием», – сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» руководитель аппарата Антитеррористической комиссии в РТ Ильдар Галиев.

Участники круглого стола отметили существующую в Татарстане проблему частых разводов и неполных семей, а также необходимость на постоянной основе проводить работу с детьми из таких семей и с воспитанниками детских домов. В республике насчитывается около 6 тыс. общественных организаций, 200 из них занимаются вопросами семьи и детей. В конечном итоге сплоченный труд представителей разных общественных организаций должен быть направлен на воспитание психически здоровых подростков, обладающих определенной профессией и осознающих социальную ответственность, резюмировали специалисты.

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