Судебные приставы в Челнах помогли женщине вернуть дочку, которую забрал и не отдавал отец

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Судебные приставы в Набережных Челнах помогли женщине вернуть дочку, которую забрал и не отдавал отец. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила главный эксперт-специалист по взаимодействию со СМИ УФССП России по РТ Лилия Халимова.

«Бывшие супруги не могли договориться о том, с кем должен проживать ребенок. Суд определил место жительства девочки с матерью. Однако позже бывший супруг скрылся с ребенком», – рассказала Халимова.

Мужчина с ребенком были объявлены в розыск. В воскресенье, 29 сентября, поступила информация об их местонахождении. Судебные приставы совместно с полицейскими и специалистами из опеки выехали на место, где забрали ребенка и передали его матери.



Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.