Финалист международной олимпиады из Казани разработал универсальное приложение для инвалидов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). Выпускник Казанского колледжа технологий и дизайна Ильмир Ахатов пробился в финал олимпиады «IT-Планета 2018/19», который пройдет с 4 по 7 октября в Москве на базе Национального исследовательского технологического университета «МИСиС». Программист рассказал о своих задачах на предстоящее соревнование в интервью ИА «Татар-информ».

«На отборочных этапах в прошлом году у меня было волнение, а сейчас я уже знаю, что меня ждет. Моя задача – все правильно презентовать и составить достойную конкуренцию соперникам», – подчеркнул Ахатов.

Юноша со школьной скамьи увлекается компьютерами и программированием. О предстоящем конкурсе он узнал от преподавателя. Для участия необходимо было разработать идею собственного ПО. Всего было подано 3,5 тыс. заявок, но лишь десять из них оказались отобраны в финал.

«Для меня это первый серьезный конкурс», – констатировал собеседник агентства.

Программист предложил мобильное приложение, которое объединяет в себе все ранее разработанные утилиты смартфона для людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, оно включает приложение, с помощью которого можно вызвать волонтера, и датчик, работающий наподобие GPS-трекера, который указывает, сколько метров осталось до цели.

«Я прошел отборочный этап, пока обучался в колледже, поэтому продолжу выступать от его имени», – отметил молодой специалист.

Сейчас Ильмир Ахатов работает над презентацией своего приложения, чтобы представить ее членам жюри. «Победа повысит мой рейтинг и, уверен, поможет в дальнейшем трудоустроиться», – добавил программист.

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» проводится в том числе за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Для участников и гостей соревнования подготовлены мастер-классы и открытые лекции, которые предоставят им возможность познакомиться с новыми технологиями.

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