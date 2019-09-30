В Казани расскажут о «Днях ЮНЕСКО в Татарстане и Днях Татарстана в ЮНЕСКО»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 1 октября, в Казани на заседании совета Общественной палаты РТ презентуют проект «Дни ЮНЕСКО в Татарстане и Дни Татарстана в ЮНЕСКО».

В 2020 году будет отмечаться 100-летие Татарской АССР и 75-летие ЮНЕСКО. Именно Татарстан первым среди регионов России установил прямые отношения с этой международной организацией.

С учетом длящегося много лет сотрудничества общественность республики поддержала инициативу Президента РТ Рустама Минниханова провести в 2020 году «Дни ЮНЕСКО в Татарстане и Дни Татарстана в ЮНЕСКО».

В Общественной палате региона с сообщениями по теме выступят ректор Казанского института культуры мира ЮНЕСКО, президент Международной гуманитарной академии «Европа-Азия» Энгель Тагиров и руководитель международной организации «Великий Волжский путь», профессор Казанского юридического института МВД России Максим Андреев.

Кроме того, будет презентован фотоальбом известного фотохудожника Фарита Губаева «Казань – Париж. Города культуры мира», изданный Андреевым. Выступления назначены на 14 часов, отмечают организаторы.

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