В пригороде Нижнекамска за 24 млн рублей модернизировали детский сад

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В селе Большое Афанасово после капитальной реконструкции открылся детский сад. Зданию уже более полувека, а расположенное в нем дошкольное учреждение посещают 180 детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.

Ремонт в детском саду стартовал в апреле. По республиканской программе на работы выделили 24 млн рублей. На эти деньги оба корпуса детского сада полностью модернизировали. Здесь появились теплые полы, отдельный холл, собственная прачечная. Строители полностью обновили пищеблок, воздушные трубопроводы спрятали под землю, для безопасности установили 20 видеокамер, а дизайн стал не хуже, чем в городских детских садах.





Глава сельского поселения Николай Бурмистров обратился к начальнику районного Управления дошкольного образования Светлане Андриановой, поблагодарив за проведенный ремонт.

Семья Кузнецовых, где вскоре появится на свет пятый ребенок, за время, пока шел ремонт, связала много мягких игрушек. Их получили в подарок гости торжества.





«Мы очень ждали. Спасибо воспитателям, нравится нам наш садик. Не хватало только атмосферы, обстановки», – сказала мать семейства.

О том, что обстановка поменялась не только в детском саду, рассказал заместитель главы исполкома Нижнекамского района Альфред Нигматзянов. По его словам, вопросы, с которыми сельчане несколько раз обращались к руководству района на сходах граждан, были услышаны и теперь планомерно решаются.





В Афанасове капитальный ремонт затронул не только детский сад, но и Дом культуры, и школу.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.