Менделеевцы на осенней ярмарке закупили товары на Новый год

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Очередная, третья по счету сельскохозяйственная ярмарка состоялась на площади у районного дома культуры «Юность», пишут «Менделеевские новости».



Фермеры представили широкий ассортимент товаров. Здесь продавалось мясо, молоко и молочная продукция, витаминные травы и лечебные мази, мед и продукция пчеловодства.

На прилавках также появились тушки цыплят-бройлеров и индоуток.



Горожанка Раушания Хабибрахманова рассказала, что решила запастись к Новому году.



«Купила и цыпленка, и индоутку. Вычитала в Интернете, что при встрече года Крысы на столе должно быть нежирное мясо, предпочтительно птица. Буду готовить по особым рецептам», – поделилась менделеевчанка.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на открытии осенней ярмарки жители Нижнекамска попробовали горячие перепечи.

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