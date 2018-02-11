Умер автор книг и популяризатор науки, химик Аркадий Курамшин

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани на 50-м году жизни скончался автор книг, популяризатор науки, химик Аркадий Курамшин. Причиной смерти ученого стал инсульт, написал на своей странице в соцсети Facebook научный журналист Алексей Паевский.

«Господи, Курамшин Аркадий... Ну как же ты так. Теперь мне за вас обоих с Леенсоном (химик Илья Леенсон умер 29 мая — прим. Т-и) отдуваться... Аркадия больше нет с нами», — написал Паевский.

Курамшин преподавал в Казанском федеральном университете, часто читал лекции в музеях города, был постоянным автором научно-популярного проекта «Элементы», журнала «Химия и жизнь», портала Chemport.ru. На счету химика несколько книг: «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева», «Жизнь замечательных устройств» и «Жизнь замечательных веществ».

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