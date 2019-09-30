Мобильное приложение, упрощенный налог и совмещение с работой: главные плюсы для самозанятых

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Сегодня в Татарстане можно легализовать свой бизнес, совмещать его с официальной работой и платить упрощенный налог, если стать самозанятым. При этом зарегистрироваться в новом статусе можно с помощью мобильного приложения.

Самозанятым может стать любой человек, который решил легально работать на себя, получать деньги напрямую от заказчиков, при этом не нанимая работников по трудовому договору. Например, новый статус могут получить фрилансеры, те, кто занимается на дому маникюром или визажем, сдает квартиру, занимается перевозками грузов или работает таксистом, продают выпечку или бижутерию собственного производства, фотографирует или снимает видео на заказ, ремонтирует квартиры или строит дома, ведет бухгалтерию или работает ведущим на праздниках. И это далеко не полный список.

Зарегистрироваться самозанятым можно с помощью мобильного приложения «Мой налог», не обращаясь при этом в налоговую службу. При регистрации приложение запросит отсканировать паспорт и сделать селфи. Вместо подписи нужно будет лишь моргнуть на камеру. Также можно выбрать и наиболее удобный регион для регистрации – например, Татарстан.

Приложение имеет еще один важный плюс, а именно – может сформировать чек для товаров или услуг, с которых предприниматель получил доход. После он сможет отправить этот чек клиенту, а налоговый сервис учтет выплаты по нему. К 12-му числу следующего месяца в приложении появится сумма налога, которую нужно оплатить до 25 числа. Кроме того, оформить статус самозанятого можно на сайте ФНС или в отделении банка.

Самое главное – самозанятый предприниматель, который ничего не заработал за месяц, не обязан платить налог.

Особой привилегией самозанятых считается, что бизнесмен будет отдавать лишь 6% от выручки при работе с юридическими лицами. Взамен он получит налоговый вычет в размере 2%, но не более 10 тыс. рублей.

Если предприниматель работает с физлицами, то ему придется отдать государству 4% от выручки, но он сможет вернуть вычет в размере 1%. При доходах свыше 2,4 млн рублей в год самозанятый должен регистрироваться как ИП или платить НДФЛ.

В настоящее время закон не запрещает совмещать работу по трудовому договору с оказанием услуг по гражданско-правовым договорам. Таким образом, совмещение самозанятости и работы по найму будет возможно в свободное время от работы по найму, пояснила консультант Русской школы управления по трудовому праву Юлия Жижерина.

На сегодняшний день в РТ создана организация «Центр поддержки самозанятых». Центр организует для самозанятых граждан бесплатные информационно-консультационные и образовательные программы, где им подробно рассказывают об условиях нового налогового режима.

Более полную информацию можно найти на сайте – www.tvoedelo.pro.

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