Минниханову представили новую концепцию развития сети АЗС «Татнефть» в России и за рубежом

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел заседание совета директоров «Татнефти», на котором был рассмотрен ряд вопросов, включая новую концепцию развития розничного бизнеса компании. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

«В настоящее время розничная сеть компании включает 713 АЗС с объемом реализации 1,9 млн тонн в год. В рамках стратегии развития рознично-сбытового бизнеса планируется увеличение до 1,1 тыс. АЗС, в том числе 150 франчайзинговых», – отметили в пресс-службе.

Концепция предполагает создание АЗС с полным спектром сервисов и услуг и развитие сопутствующего нетопливного бизнеса.

Летом текущего года «Татнефть» купила у финской компании Neste сеть из 75 АЗС и терминал в Петербурге. Помимо этого, компания расширила список регионов своего присутствия, открыв первые автозаправочные станции в Узбекистане.

Во время заседания совета директоров была рассмотрена и новая редакция политики в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды с учетом изменения климата. В документе впервые были отражены принципы «Татнефти» в области предотвращения изменения климата, в том числе организация комплексного учета выбросов парниковых газов по группе компаний и отчетности в соответствии с рекомендациями ТСFD.

Еще участники заседания совета директоров заслушали доклад о развитии единой системы управления социальными проектами и программами «Татнефти». Также были рассмотрены итоги исполнения бюджета компании за восемь месяцев 2019 года, утвержден бюджет на октябрь и IV квартал текущего года.

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