В Казани легковушка подлетела на поребрике и врезалась в столб, молодой водитель в больнице

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани легковушка «Лада» подлетела на поребрике и врезалась в столб, 20-летний водитель в больнице. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Сегодня в 12.07 напротив дома № 155 по улице Габдуллы Тукая 20-летний водитель "Лады" 14-й модели, по предварительным данным, не справился с управлением, наехал на поребрик, после чего автомобиль откинуло в столб», – уточнили в ГИБДД.

На место аварии прибыли медики скорой помощи, которые осмотрели водителя и с подозрением на сотрясение головного мозга доставили в больницу.



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