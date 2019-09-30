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Татар-информ

30 сентября 2019, 16:50

Hi-Tech

«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов

Hi-Tech

«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов

«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов наградил команду-победительницу в номинации компании по разработке нового цифрового сервиса для умных городов.

«Ростелеком» предложил командам-участникам финального хакатона «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора. Такой сервис актуален для городов и имеет большое значение для решения экологических проблем мегаполисов. Победителем в номинации стала команда RSX, объединившая участников из Москвы и Санкт-Петербурга.

Капитан команды RSX Евгений Михин отметил: «Задача “Ростелекома” по разработке цифрового сервиса, который поможет решению проблемы с утилизацией мусора, показалась нам самой интересной. Конкуренция была высокой — всего в этом треке работало 26 команд. Мы гордимся тем, что смогли сделать лучшее приложение. Наш сервис предлагает сдавать отсортированный мусор курьерам, которые доставляют на дом продукты и товары, и за это получать различные вознаграждения — бонусы, кешбэк, скидки. В наше приложение интегрирована интерактивная карта города, на которой отмечены места для выброса отсортированного мусора. Каждый контейнер на карте будет показывать уровень его наполненности и может быть интегрирован в глобальную систему умного города».

Команды работали над проектами в 20 номинациях в течение 48 часов. В рамках хакатона участников курировали свыше 165 отраслевых специалистов, а также 80 модераторов, каждый из которых был закреплен за командами и наблюдал за разработкой продукта.

По итогам хакатона победителями стали 20 команд, которые разделили между собой призовой фонд в 10 миллионов рублей.
Финальный хакатон конкурса «Цифровой прорыв» стал самым масштабным соревнованием ИТ-специалистов в мире. Такое заключение дали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Участники конкурса установили новый мировой рекорд — одновременно на площадке работали свыше 3000 ИТ-специалистов из 77 регионов России. В 2018 году крупнейшим хакатоном, который попал в Книгу рекордов Гиннесса, было признано соревнование ИТ-специалистов, проходившее в Саудовской Аравии — там было зафиксировано 2950 человек.

«Хакатон серьезно отличался от того, что я видел раньше. Участники показали очень высокий уровень, максимально детально проработали свои проекты. Мы всем командам помогали достичь результатов, очень много инвестировали — не деньгами, а знаниями: на площадке работали десятки наших специалистов, они проводили тренинги, мастер-классы, консультации, обучали командообразованию. В современных реалиях практически невозможно создать жизнеспособный цифровой продукт в одиночку — разработка таких решений под силу только команде профессионалов. Мы считаем, что хакатоны становятся отправной точкой для развития цифрового предпринимательства, они позволяют участникам окунуться в среду реальной разработки, создавать технологические проекты, получать опыт. Наконец, определиться с направлением своего дальнейшего развития: одни выберут работу в стартапе, другие продолжат карьеру в крупной корпорации. Но какой бы путь дальнейшего развития не выбрали участники “Цифрового прорыва”, это будет способствовать системному развитию ИТ-отрасли страны», — подчеркнул Кирилл Меньшов, старший вице-президент по информационным технологиям компании «Ростелеком».

Кирилл Меньшов отметил, что казанский хакатон впервые стал для компании «окупаемым», в первую очередь с точки зрения поиска новых талантов. Специалисты оператора провели викторину-анкетирование, в которой приняли участие более 400 человек. Отобрано резюме более 100 человек, с которыми продолжится предметное обсуждение их возможного участия в проектах цифровизации, которые реализует «Ростелеком».

Руководитель конкурса «Цифровой прорыв» Олег Мансуров рассказал про главные рекорды хакатона: «Больше всего участников в финале было из Москвы и Санкт-Петербурга. Интересно отметить, что некоторые команды были смешанные и состояли из представителей нескольких городов. В самой популярной номинации конкурса за победу боролись сразу 28 команд. Конкурсантам было необходимо разработать решение для оптимизации обратной связи в сфере ЖКХ. Мы благодарны всем участникам, которые на протяжении 48 часов “в поте лица” работали над созданием цифровых продуктов. Надеемся, что многие из них станут действительно прорывными для компаний-партнеров конкурса».

«Ростелеком» организовал видеотрансляцию хакатона. Специалисты компании смонтировали 34 камеры в местах проведения соревнований.


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