Строительство ФАПов и разбирательство с автоюристами: Менделевич провел прием граждан

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутат Государственной Думы России от Татарстана Борис Менделевич провел традиционный прием граждан. Всего к парламентарию обратились пять татарстанцев, сообщает его пресс-служба.

Вопросы жителей республики касались, в частности, механизмов поддержки при строительстве завода и консультаций в разбирательстве с автоюристами.

По поводу строительства фельдшерско-акушерского пункта обратился к депутату житель деревни Ивановское Зеленодольского района. Он пояснил, что ближайший медпункт находится в другом поселении и сельчанам очень тяжело до него добираться.

«Депутат отметил, что данный вопрос актуален для многих малых городов и сел России и есть несколько путей решения. К примеру, в одном ФАПе могут быть два участковых, один из которых будет закреплен за деревней, где нет ФАПа. Также есть мобильные пункты», – говорится в сообщении пресс-службы.

Каждую конкретную ситуацию Менделевич пообещал подробно изучить и дать ответ.

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