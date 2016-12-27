Менделевич: Поликлиникам нужно получать финансирование за здоровых пациентов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Депутат Государственной Думы России от Татарстана, врач-психиатр Борис Менделевич в рамках реформирования первичного звена предложил платить медучреждениям за количество не больных людей, а здоровых. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

«Складывается курьезная ситуация, когда поликлиника получает финансирование за больных, а не [за] здоровых. И это может привести к простому освоению денег», – заявил Менделевич.

Парламентарий призвал изучить международный опыт в этой сфере. Речь идет о качественных показателях: уровне госпитализации, преждевременной смертности, декомпенсации при усложнении состояния (инвалидности).

Также депутат отметил, что нужно работать над повышением престижа профессии, увеличением размера заработной платы и расширением социальной инфраструктуры для медработников.

К началу октября Правительство России обязано подготовить принципы модернизации первичного звена здравоохранения страны. Соответствующее поручение дал Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в конце августа совещания по проблемам здравоохранения.

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