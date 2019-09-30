Пассажирский поезд насмерть сбил женщину в Казани

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Пассажирский поезд №112 сообщением Москва – Круглое Поле насмерть сбил 65-летнюю женщину в Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК России Дмитрий Захаров.

«Сегодня примерно в 14.00 напротив ОП Новаторов пассажирским поездом № 112 сообщением Москва – Круглое поле смертельно травмирована 65-летняя женщина», – уточнил Дмитрий Захаров.

В Приволжском следственном управлении на транспорте СКР по факту трагедии начата проверка. На месте работают следователи, которым предстоит установить все обстоятельства происшествия.



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