Мусульмане Татарстана собрали почти вдвое больше гушр-садаки, чем в прошлом году

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В этом году мусульмане Татарстана с начала акции по оказанию помощи малоимущим собрали 1109,5 тонн гушр-садаки. Это почти вдвое больше, чем собранные в прошлом году 600 тонн. Предварительные итоги кампании были подведены после проведения 28 сентября Дня гушр, сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман РТ.

Лидерами по сбору помощи среди мухтасибатов республиканского муфтията, как и в прошлом году, стали Балтасинский (собравший 140 тонн овощей), Рыбно-Слободский (136 тонн) и Тюлячинский (92 тонны). При этом в 2018-м они собрали 60, 32 и 50 тонн соответственно. Кроме того, достаточно активно собирали гушр-садаку в Черемшанском (82 тонны), Буинском (60 тонн), Атнинском и Аркском (по 50 тонн), а также Сабинском (47 тонн) районах.

Для оказания помощи нуждающимся верующие приносили в основном овощи (картофель, свеклу, капусту, морковь, кабачки, лук, тыквы и так далее), мед и зерно.

Собранные продукты переданы реабилитационному центру «Ярдэм» и благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ, социальным учреждениям, в том числе и детскому хоспису, мусульманским учебным учреждениям и напрямую малоимущим. Так, фонд «Закят» обеспечил продовольствием около 900 малоимущих казанских семей.

При этом в муфтияте Татарстана пояснили, что «в связи с большим интересом и активным участием со стороны населения благотворительную акцию принято решение продлить». Таким образом, гушр-садаку будут принимать вплоть до 15 октября.

Гушр – особый вид милостыни, когда мусульманин отдает неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.

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