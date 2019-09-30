Приехавший в Казань фантаст Лукьяненко озаботился поисками вяленого гуся

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Приехавший в Казань для выступления на Всемирном цифровом саммите по Интернету вещей и искусственному интеллекту известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко озаботился поисками традиционного татарского блюда – вяленого гуся.

«Казанцы и казанки, скажите пожалуйста, а где в вашем городе можно купить традиционное татарское блюдо – вяленого гуся, дабы увезти его в Москву?» – написал Лукьяненко на своей странице в соцсети Facebook. При этом он отметил, что, несмотря на имеющиеся у него татарские корни, никогда не пробовал это блюдо.

Поклонники писателя из столицы Татарстана откликнулись на его просьбу, дали ряд советов и даже вызвались помочь ему приобрести желаемое.

Сергей Лукьяненко как почетный гость и один из хедлайнеров Всемирного цифрового саммита IoT&AI World Summit Russia «проведет мастер-класс для посетителей конференции, на котором расскажет, как Интернет вещей и искусственный интеллект могут использоваться в будущем», отмечают организаторы события.

Кроме того, запланирована творческая встреча с писателем, на которой он поделится историей создания своих книг и расскажет о мистических событиях, случившихся с ним.

Всемирный цифровой саммит IoT&AI World Summit Russia пройдет в МВЦ «Казань Экспо» 1 и 2 октября. Мероприятие соберет представителей крупнейших компаний из 25 стран мира – всего более 1,5 тыс. делегатов. Выступления спикеров будут посвящены использованию Интернета вещей и искусственного интеллекта в таких ключевых отраслях, как транспорт и логистика, города и ЖКХ, нефтегаз и химия, ритейл, банки и медицина, промышленность, автомобилестроение и энергетика.

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