Шесть районов Казани временно останутся без света из-за ремонта ЛЭП

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Завтра, 1 октября, в ряде домов шести районов Казани на время отключат свет, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 8 до 17 часов света не будет в Авиастроительном районе. Речь идет о лицее № 26, детсаде № 72 и домах по улицам 2-я Ленинградская, Лукина, Максимова, Побежимова и Академика Павлова. Свет отключат также в домах частного сектора по улицам Тамбовская, Годовикова, Чайковского и Циолковского.

В это же время без электричества останутся несколько домов в Вахитовском районе: № 59 по улице Островского, № 1 по улице Ташаяк и № 30 и 32/13 по улице Петербургская.

С 8 до 18 часов свет отключат в Приволжском районе, в домах по улицам Дубравная, Камая, Братьев Касимовых и Абубекира Терегулова, а также в лицее № 83.

В Кировском районе света не будет с 8 до 20 часов в лицее № 182 и в доме № 8 по улице Арсланова.

В Ново-Савиновском районе с 9 до 20 часов без электричества останутся несколько домов по улице Восстания и дом № 8 по улице Октябрьская.

С 9 до 18 часов электричество отключат в поселке Малые Дербышки Советского района. Речь идет об улицах Березовая, Услонская, Вишневый Сад и Школьная.

Света не будет из-за планового ремонта ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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