В Татарстане на субботние сельхозярмарки завезли продукции более чем на 70 млн рублей

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане на субботние сельхозярмарки завезли продукции на сумму свыше 70 млн рублей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде РТ.

В субботу ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции, организованные аграрным ведомством, по традиции прошли в Казани, Набережных Челнах, поселках Октябрьский и Осиново Зеленодольского района республики.

«В субботу на ярмарки предприятия АПК и фермерские хозяйства завезли продукции на общую сумму 72,5 млн рублей. При этом для перевозки товаров было задействовано более тысячи единиц автотранспорта», – рассказал заместитель начальника отдела развития продовольственного рынка министерства Анатолий Никитин.

При этом собеседник агентства отметил, что на ярмарках повышенным спросом пользовались, в частности, молочные продукты, картофель, лук репчатый и другие овощи, зерно, мясо птицы, сахарный песок, мука.

Так, к примеру, молочных продуктов было завезено для реализации более чем на 1,9 млн рублей. Сельхозпредприятия и фермеры доставили для продажи населению 981,3 тонны картофеля, 374,1 тонны зерна, 412,7 тыс. штук куриных яиц.

Как отметил Никитин, в Казани ярмарки на площадках перед торговым центром «Ягодная слобода» (ул. Краснококшайская, д. 150/2) и перед гипермаркетом «Бахетле» (пр. Ямашева, д. 71а) посетил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

Глава профильного ведомства пообщался с покупателями и поставщиками продукции, заметив, что продовольственные товары для реализации будут завозиться на торговые точки с учетом потребностей горожан.

А чтобы покупателям было удобно сообщить, какая именно продукция им нужна, непосредственно на ярмарочных площадках на стендах предусмотрены специальные ящики для сбора заявок от населения, отметил представитель министерства.

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