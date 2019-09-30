В Набережных Челнах готовится к запуску новый промпарк «ГринПро» для пищевиков

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах готовится к запуску новый промышленный парк «ГринПро» для пищевиков, сообщила начальник Управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома города Гузель Гилязова.

Новая аккредитованная площадка для предприятий пищевой отрасли будет оказывать полный комплекс услуг, связанных с логистикой и хранением продуктов питания.

Но это не единственная бизнес-территория, которая начала работать в Челнах в 2019 году. Промышленная площадка «База оборудования» 27 сентября успешно прошла защиту в Министерстве экономики РТ и вышла на новый уровень развития — получила статус парка. На его территории работают пять резидентов, которые специализируются на изготовлении металлических и железобетонных изделий, а также металлоконструкций. Выручка предприятий, по итогам первого полугодия, увеличилась на 50% и составила 224 млн рублей. Всего здесь создано 154 рабочих места.

Заработала в этом году и новая бизнес-площадка «Промвест». Ее резидентами стали четыре компании, чья деятельность связана с заготовкой, переработкой, хранением и реализацией отходов и лома черных металлов, производством строительных металлоконструкций, разработкой компьютерного программного обеспечения. Предприятиями создано 86 рабочих мест.

Также новичком в компании промпарков Челнов пока считается Haier, который открыл завод стиральных машин на территории своего промпарка. В него инвестировано 2,5 млрд рублей, создано 170 новых рабочих мест.

Всего на данный момент в Автограде действует 12 промпарков и бизнес-площадок. Число их резидентов в текущем году увеличилось на 6%, численность работников — на треть и составила 9 тыс. 819 человек, выручка выросла с начала года на 22%, налоговые отчисления — на 17%.

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