В Казани будут судить женщину, которая за замечание вонзила полицейскому заколку в голову

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани будут судить 35-летнюю женщину, которая за замечание ударила полицейского ногой в пах, а после вонзила в голову металлическую заколку. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«По версии следствия, вечером 25 мая 35-летняя женщина громко ругалась в парке на улице Дзержинского. Проходивший рядом сотрудник полиции сделал женщине замечание. В ответ на это она ударила стража порядка ногой в пах, после чего выхватила из сумки металлическую заколку для волос и нанесла ему удар в голову», – рассказал агентству Галиев.

Женщину задержали. Свою вину она полностью признала. Ей были предъявлены обвинения по статье «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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