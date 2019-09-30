В Челнах из-за горящего во дворе автомеханического техникума мусора эвакуировали студентов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Набережных Челнах из-за горящего во дворе автомеханического техникума мусора эвакуировали студентов и сотрудников. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 14.22 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о сработке АПС в Камском государственном автомеханическом техникуме в Набережных Челнах», – уточнили в МЧС.

Прибывшие по вызову пожарные ПСЧ № 72 установили, что во дворе техникума горел мусор, а дым затянуло в здание учебного заведения.

Еще до приезда огнеборцев из помещений суза самостоятельно вышли 220 студентов и 30 сотрудников.

Площадь пожара составила 1 кв. метр. В результате происшествия никто не пострадал.



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