В Казани для туристов разработали экскурсию по Арскому кладбищу

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В столице Татарстана в рамках развития некропольного туризма разработали пешую экскурсию «Арское поле: вехи истории» для групп до 30 человек, включающую в себя посещение Арского кладбища. Об этом рассказала директор Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова.

«Комитетом по развитию туризма совместно с заслуженным историком-краеведом [Анатолием] Елдашевым разработана обзорная экскурсия „Арское поле: вехи истории“, которая включает в себя также экскурсию по Арскому кладбищу», — уточнила Санникова.

Она добавила, что маршрут с повещением мест захоронения известных деятелей уже утвержден методическим советом Гильдии экскурсоводов РТ и является действующим. А время пешей прогулки может варьироваться от 2 до 4 часов по желанию туристов.

«Цель — сформировать у экскурсантов уважительное и бережное отношение к истории и мемориальной культуре Казани, к памяти ушедших поколений», — подчеркнула Дарья Санникова.

По ее словам, сейчас идет работа над эскизами для объектов навигации, которые установят на Арском кладбище для удобства туристов. Напомним, что о запуске программы некропольного туризма в Казани начали говорить еще в 2018 году.

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