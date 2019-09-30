Японский мультиинструменталист Хико Нацуаки представит в Казани уникальный способ игры на гармонике

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В казанском Центре современной культуры «Смена» 5 октября состоится концерт японского мультиинструменталиста Хико Нацуаки, сообщает пресс-служба центра.

Хико Нацуаки играет на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах. Музыкант изобрел уникальный способ игры на гармонике – используя технику кругового дыхания и играя обеими руками, он воспроизводит свой личный, смелый и заводной звук.

В 1997 году Хико выпустил дебютный сольный альбом Gado-Gado. В 2008-м совершил тур по Бельгии и Чехии в сопровождении пианиста USUTOKINE, а в 2011-м успешно провел первый сольный тур по Европе.

С 2014 года Хико выступает в Турции, Китае, Бельгии, Франции, Чехии, Словакии, Румынии, Болгарии и России. Несколько лет назад он переехал из Токио в Нагано, чтобы совмещать музыку с крестьянским образом жизни.

Начало концерта в «Смене» запланировано на 19 часов.

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