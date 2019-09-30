Ольга Павлова: «Именно дворовый спорт объединяет разные поколения в одну команду»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). В казанском многопрофильном лицее № 186 «Перспектива» прошел Фестиваль дворового спорта Республики Татарстан.

Открывая спортивное мероприятие, депутат Государственной Думы РФ, координатор федерального проекта партии «Единая Россия» – «Детский спорт» в Татарстане, заслуженный тренер России Ольга Павлова заметила: «Дворовый спорт – это уникальное социальное явление. Сегодня в наших общественных пространствах именно дворовый спорт объединяет разные поколения, людей разного возраста, разного вероисповедания в единую команду. Это и родители, и бабушки, и дедушки, школьники и ученики, педагоги и преподаватели. Все единой командой выходят на спортивные площадки. Мы успешно развиваем его, нашей команде удается привлечь как можно больше заинтересованных лиц, с каждым годом это движение становится все сильнее».

«Это не профессиональный спорт, это массовый спорт. Те соревнования, которые в нем используются, в рамках этих фестивалей, – это соревнования родом из нашего детства, это футбол, “три банана“, “квадраты“, всё, что так нам дорого и вызывает большие впечатления, радость, воспоминания», – особо отметила парламентарий.

Фестиваль является общественной инициативой и проводится с 2012 года с целью реализации проекта «Доступный дворовый спорт». Мероприятие прошло под эгидой регионального общественного совета федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

Победителями финального соревнования по дворовому футболу «Кубок ЦЗСК 2019» и финального турнира «ЦЗСК Король Квадрата» среди детских команд в дисциплине «дворовый футбол» стала любительская команда 35-й гимназии. В соревнованиях среди взрослых команд первое место заняла команда родителей учащихся лицея № 186. Победителем турнира по спортивной дворовой игре «Квадрат» и «Королем Квадрата» стал учащийся 98-й школы Казани Алексей Друбич.

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