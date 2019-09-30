С начала года в Набережных Челнах стало почти на 3 тыс. субъектов МСБ больше

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). С начала года в Набережных Челнах стало почти на 3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса больше. Об этом на традиционном совещании в мэрии сообщила начальник Управления экономического развития и поддержки предпринимательства исполкома Автограда Гузель Гилязова.

По ее словам, из 2837 новых субъектов малого и среднего бизнеса 925 имеют статус юридических лиц, остальные 1912 – индивидуальных предпринимателей. При этом значительная часть новых предпринимателей предпочла заниматься торговлей (39%), оказывать транспортные услуги (12%), вкладываться в обрабатывающее производство (8%).

«Малый и средний бизнес вносит существенный вклад в экономику города, – подчеркнула Гилязова. – Налоговые поступления от МСБ в бюджет города составляют 33%, тогда как средний показатель по республике равняется 26%».

Оборот малых и средних предприятий за первое полугодие достиг 95 млрд рублей, а это 26% от оборота всех предприятий Автограда.

По словам представителя исполкома, львиная доля оборота приходится на торговлю – 49%, тогда как на промышленные предприятия – 23%. Однако в экономике города продолжается тенденция снижения значения торговли и роста значения реального сектора производства. Положительная динамика наблюдается в сфере производства машин и оборудования, пищевых продуктов, автотранспортных средств и других изделий.

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