В Татарстане в октябре изменится расписание трех пригородных поездов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Расписание трех пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится в октябре, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«4, 8, 11, 15 октября на перегоне Свияжск – Ходяшево будут проходить ремонтные работы, в связи с этим изменится расписание пригородных поездов», – поясняется в сообщении министерства.

Так, поезд № 6372 сообщением Буа – Свияжск отправится на 15 минут позже – в 4.50. В Свияжск электричка прибудет на 19 минут позже – в 7.14.

Поезд № 6324 Паратск – Казань отправится в 7.50 – на 16 минут позже. Прибытие на станцию Казань ожидается в 9.04 – на 17 минут позже.

Кроме того, на 17 минут позже отправится электричка № 6362 сообщением Свияжск – Казань – в 7.23. И прибудет она в столицу Татарстана на 26 минут позже – в 8.56.

Изменения в расписании коснутся всех остановочных пунктов по ходу следования пригородных поездов.

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