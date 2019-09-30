(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). 42-летняя автоледи едва не сгорела, врезавшись на внедорожнике в «КАМАЗ» в промзоне Нижнекамска. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Сегодня в 0.30 на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение, что на улице 2-я Промышленная в Нижнекамске 42-летняя женщина за рулем "Рено" врезалась в "КАМАЗ". От удара иномарка загорелась», – уточнили в МЧС.

Через три минуты у места ДТП были сотрудники ПСЧ № 30, через пару минут им на помощь прибыли поджарые ПСЧ № 29.

Чуть больше получаса потребовалось огнеборцам, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В результате аварии пострадала женщина-водитель – ее на карете скорой помощи доставили в больницу. Медики ЦРБ диагностировали у пострадавшей закрытую черепно-мозговую травму.





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