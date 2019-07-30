В Казани создали экспертную группу краеведов и историков для оценки объектов культурного наследия

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане при Комитете по охране объектов культурного наследия создали экспертную группу краеведов и историков. На ежемесячных встречах специалисты будут прорабатывать вопросы, связанные с оценкой исторических событий и фактов республики.

«Как и договаривались, мы сделали приказ о создании такой экспертной краеведческой группы, с соответствующими полномочиями экспертно-консультационного характера. Я надеюсь, что основным нашим направлением будет инвентаризация, актуализация и учетная политика и объектов культурного наследия, и объектов, охраняемых государством не только в таком статусе», — отметил председатель комитета Иван Гущин, добавив, что в планах — проведение собраний не только в рамках круглого стола, но и с выездом на объекты.

В состав экспертной группы вошли казанские историки, краеведы: Алексей Клочков, Сергей Саначин, Лев Жаржевский, Анатолий Елдашев, Ильдар Валеев, Артур Тумаков, а также создатели telegram-канала «Архитектурасы» Ян Гордеев и группы «Kazan Nostalgique» Андрей Шритт и другие.

На первом заседании специалисты обсудили проблемы охраны, реконструкции татарстанских памятников культуры, а также определили план работы группы на ближайший год.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.