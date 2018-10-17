Профессор КФУ: На этой неделе в Татарстане погода будет аномально теплой

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, вся наступившая неделя до воскресенья в Татарстане будет аномально теплой. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал сегодня профессор, доктор географических наук, заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

«На предстоящей неделе погода в Татарстане будет определяться влиянием обширного скандинавского циклона. Мы находимся на его юго-восточной периферии. Юго-западные и южные воздушные потоки дают вынос тепла и влаги с Атлантики. Поэтому вся неделя будет аномально теплой в ночное и дневное время. Погода будет иметь циклонический характер, почти каждый день вероятны осадки», – отметил он.

Согласно данным собеседника агентства, погода на территории республики будет определяться проходящими атмосферными фронтами. Так, в понедельник через столицу Татарстана проходит теплый фронт. Поэтому сначала дул сильный ветер, а затем пошел дождь.

Среднесуточная температура в начале октября в норме составляет 7-8 градусов, но фактически она будет на 5-6 градусов выше нормы. Однако в предстоящее воскресенье похолодание придет вновь, предупредил исследователь.

«В воскресенье потоки с севера принесут понижение температуры. В дневные часы 6 октября похолодает до +7 градусов», – заметил Переведенцев.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РФ, днем 3 октября воздух прогреется до 17 градусов тепла, а 4 октября – до 18 градусов.

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