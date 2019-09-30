Исполком Автограда призвал очистить обочины городских улиц от использованных шин

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах с 1 октября стартует месячник по благоустройству и озеленению. Во время его проведения исполком города просит ответственных лиц проконтролировать очистку обочин дорог от использованных шин и замену сожженных контейнеров и урн на новые.

Как сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Салават Ситдиков на деловом понедельнике, в ходе месячника по благоустройству планируется очистить от листвы и мусора 3 тыс. 767 га территории, обрезать 18,5 тыс. деревьев и кустарников, посадить 13,8 тыс. саженцев.

Во время осенней генеральной уборки города большая нагрузка ложится на управляющие компании, которые должны не только провести ревизию всех скамеек, детских площадок и других придомовых конструкций, но и очистить их от объявлений, граффити и тому подобных вещей.

Владельцам бизнес-структур предписывается заменить покореженные контейнеры и урны для мусора на новые. «Некоторые работники торговых и других точек по ночам сжигают в контейнерах мусор, что уже само по себе является нарушением. После этого емкости деформируются и покрываются копотью. Но заменять их предприниматели не спешат, а придется. Поскольку такие контейнеры и выглядят непрезентабельно, и становятся нефункциональными», – заметил Ситдиков.

Представитель исполкома также предупредил владельцев шиномонтажных мастерских о необходимости уборки прилегающих территорий от использованных шин. А поскольку эти мастерские, как правило, располагаются вдоль дорог, то побывавшими в употреблении покрышками бывает усеяна вся обочина.

«Такой резиновый ландшафт нас не устраивает – надо прибраться. В противном случае сотрудникам АТИ придется применить к нарушителям штрафные санкции», – заявил чиновник.

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