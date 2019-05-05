«Сохраняет традиции хоккея на траве»: Минниханов поздравил «Динамо-Казань» с победой в чемпионате РФ

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов направил коллективу спортивного клуба «Динамо-Казань» поздравительную телеграмму по случаю победы в чемпионате России по хоккею на траве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Это закономерный итог неустанной работы всей команды, главного тренера Араика Арташовича Маргаряна и его тренерского штаба, значимый вклад в копилку спортивной славы нашей республики. Рад, что дружная команда „Динамо-Казань“ сохраняет и приумножает славные традиции отечественного хоккея на траве – этого красивого, зрелищного вида спорта, пользующегося большой популярностью во всем мире», – отметил в телеграмме Рустам Минниханов.

«Пусть и впредь сплав высокого профессионализма тренерского коллектива и неустанный труд одарённых спортсменов, подкреплённые грамотной организационной деятельностью руководства клуба, будут залогом новых блестящих побед», – подчеркнул Президент РТ.

Накануне команда «Динамо-Казань» в 17-й раз выиграла чемпионат России по хоккею на траве, победив «Динамо-Электросталь» со счетом 4:3.

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