Нижнекамских предпенсионеров обучат на экскурсоводов и бизнесменов

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Нижнекамцы предпенсионного возраста могут пройти обучение по мировым стандартам компетенций WorldSkills. Проект осуществляется в рамках программы «Демография», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района.

Обучение проводится бесплатно для участников – за счет средств федерального бюджета.

В Нижнекамске реализацией инициативы занялся филиал Казанского инновационного университета. Женщины 1964–1968 и мужчины 1959–1963 годов рождения, а также пенсионеры по особым условиям могут получить новые компетенции в области предпринимательства и экскурсионных услуг.

Ознакомиться с описанием компетенций и оформить заявку можно на специальном сайте www.50plus.worldskills.ru, выбрав в качестве обучающей организации Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова.

По вопросам подачи групповых заявок, организации обучения и участия сотрудников в программе можно обратиться на факультет дополнительного и бизнес-образования КИУ по телефонам: 8 (8555) 41-24-11 и 8-917-859-21-22.

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