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Татар-информ

30 сентября 2019, 14:52

Экономика и финансыНаука и образование

В Татарстане создадут ресурсный центр образовательной платформы «Онлайн школа 2035»

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Экономика и финансыНаука и образование

В Татарстане создадут ресурсный центр образовательной платформы «Онлайн школа 2035»

Всего на мероприятия, связанные с подключением ресурса, потратят 24 млн рублей.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане на создание ресурсного центра и подключение общеобразовательных учреждений к платформе «Онлайн школа 2035» потратят 24 млн рублей. Это следует из соответствующего извещения, размещенного Институтом развития образования РТ на сайте госзакупок.

На открытие ресурсного центра «Онлайн школы 2035» будет потрачено 5,2 млн рублей, на обучение педагогов и организацию конкурса – 1,2 млн рублей, а на годовую лицензию «Онлайн школы 2035» – 17,5 млн рублей.

Всего к образовательной платформе подключат 500 учебных заведений Татарстана. Исполнителем работ является ООО «Открытая школа».

«Открытая школа 2035» – онлайн-ресурс, на котором размещены интерактивные уроки по математике, физике, химии, русской литературе, истории России, английскому, немецкому и французскому языкам, а также виртуальные лабораторные работы и симуляторы, ЕГЭ-тренажер. Все материалы ресурса разработаны в соответствии с образовательными стандартами.

 

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