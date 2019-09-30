Исполком Автограда потребовал от сетевиков восстановить поврежденные в ходе ремонта участки

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Исполком Набережных Челнов потребовал от сетевиков восстановить поврежденные в ходе ремонтных работ участки городской территории.

Как сообщил на традиционном совещании в мэрии начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Салават Ситдиков, из 715 ордеров, открытых на начало текущего года, на сегодня считаются закрытыми 464.

Из действующих 250 ордеров 113 выданы на ремонт, а 137 – на строительство объектов и сетей. Больше всего открытых ордеров на счету у филиала АО ГК «Набережночелнинские тепловые сети» – 77.

По словам докладчика, сейчас сотрудники ордерной комиссии регулярно проводят объезды мест, где проходил ремонт сетей. Если они видят, что засыпка и восстановление благоустройства проведены некачественно, то требуют устранить недоделки.

«Если просадка или провал грунта вовремя не ликвидируется, то исполком оставляет за собой право в дальнейшем отказывать организации в выдаче ордера», – заключил Ситдиков.

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