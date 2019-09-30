В ходе акции «Чистый берег» в Набережных Челнах проверили воду из родников

(Набережные Челны, 30 сентября, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах во время акции «Чистый берег» проверили качество воды из некоторых родников. Об этом на традиционном совещании в мэрии рассказал начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Салават Ситдиков.

Качество воды проверяли в химико-бактериологической лаборатории. В частности, исследование показало, что вода в Боровецком роднике соответствует норме, пояснил чиновник.

Федеральная акция «Зеленая Россия», в рамках которой состоялась республиканская экологическая кампания «Чистый берег», проходила в Автограде два последних месяца. За это время жители города 20 раз выезжали для уборки берегов водоемов, рек и родников, а также парков и территории промкомзоны.

Только рядом с пляжем «Сандали» горожане собрали десять мешков мусора. Всего в акции приняли участие примерно 3 тыс. челнинцев. Вывезено около тысячи кубометров мусора, отметил докладчик.

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