WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

30 сентября 2019, 12:00

Hi-Tech

Билайн подводит итоги расширения 4G сети в Татарстане

Hi-Tech

Билайн подводит итоги расширения 4G сети в Татарстане

За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Татарстана.

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Билайн проанализировал активность пользователей мобильного Интернета в Республике Татарстан по итогам расширения сети 4G.

За последние два года компания осуществила значительные капитальные вложения в инфраструктуру на территории Татарстана. Масштабная стройка вышек 4G с начала 2018 года позволила увеличить их число на 87% и значительно расширить территорию покрытия высокоскоростным мобильным Интернетом.

Оператор продолжил работы по увеличению зоны покрытия и скорости передачи данных в сети LTE на территориях, где 4G Билайн уже успешно зарекомендовал себя.

Новые базовые станции увеличили емкость сети «четвертого поколения» для комфортного использования мобильного интернета жителями Казани в дороге или во время работы, учебы и интересного досуга. Дополнительное оборудование появились на более 50 городских магистралях, среди которых улицы Бутлерова, Декабристов, Чистопольская, Ямашева, Фучика, Аделя Кутуя, Ямашева, проспект Победы, Оренбургский тракт и Горьковское шоссе. Особенное внимание было уделено новым жилым массивам, торговым центрам и местам отдыха горожан, где высокий спрос на услугу 4G Интернета.

2019 год стал годом большой стройки для Нижнекамска и Набережных Челнов. Также сеть Билайн была усилена и в 38 районах Татарстана. Новые базовые станции были запущены в городах и населенных пунктах Альметьевского, Чистопольского, Бавлинского, Заинского, Тукаевского, Азнакаевского, Буинского, Нурлатского, Мамадышского, Тюлячинского, Зеленодольского и других районов республики.

Благодаря новому качеству связи выросло потребление: объем интернет-трафика, передаваемого по сетям 4G Билайн, увеличился почти в 2 раза (по сравнению с первым полугодием 2018 года). Пользователи в республике стали чаще стали заходить в Интернет со смартфона и загружать «тяжелый» контент.

По данным внутренней аналитики оператора, сейчас жители Республики Татарстан в среднем ежемесячно скачивают по 9,5 ГБ. Используемый трафик эквивалентен 85 просмотренным HD-роликам или более 6 тысячам выгруженных фотографий из социальных сетей.*

Ильгиз Гибадуллин, территориальный управляющий Билайн в Республике Татарстан:

«Казань — город с активно развивающейся цифровой экосистемой и большим количеством активных пользователей мобильных услуг. Мы совершенствуем нашу сеть, делаем ее прогрессивной и качественной, готовой к росту нагрузки и внедрению новых технологий. Для того, чтобы казанцы и жители Республики Татарстан смогли протестировать возможности обновленной сети Билайн, мы предлагаем три месяца безлимитного мобильного Интернета бесплатно. Для этого достаточно стать абонентом Билайн, а действующим клиентам просто набрать номер “333”».

Присоединиться к акции «Бесплатный безлимит всем» могут новые и действующие клиенты предоплатных тарифов до 1 октября. Подробности на сайте.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
Новости дня
00:38
Бугульминский дзюдоист завоевал «серебро» на всероссийских соревнованиях в Великом Новгороде

В состязаниях участвовали 87 юных спортсменов в возрасте до 15 лет.

00:22
Штрафы для призывников за неявку в военкомат могут увеличиться в шесть раз
30.09 23:52
Менделеевцы на осенней ярмарке закупили товары на Новый год

Фермеры представили широкий ассортимент товаров.

30.09 23:38
Новая программа поддержки предпринимателей РТ стартует 3 октября

Мера освободит предпринимателей от процентной нагрузки по кредитам.

30.09 23:20
Исследователи музыки со всего мира соберутся на конгресс в Казани

IV Международный конгресс Общества теории музыки пройдет в Казанской консерватории.

30.09 23:04
В Нижнекамске на две недели продлили дачный сезон

В этом году дачный сезон в Нижнекамске начался 27 апреля.

30.09 23:00
Нападающий «Ак Барса»: Поздравляю Даниса Зарипова с 1200-м матчем — не всем игрокам такое под силу

Несмотря на победу над «Нефтехимиком», Михаил Фисенко назвал игру «Ак Барса» не самой лучшей.

30.09 22:50
Андрей Педан о третьей заброшенной шайбе за сезон: Я просто оказываюсь в нужное время в нужном месте

Защитник «Ак Барса» провёл анализ игры против «Нефтехимика».

30.09 22:50
Японский мультиинструменталист Хико Нацуаки представит в Казани уникальный способ игры на гармонике

Хико Нацуаки играет на мелодической гармонике, варгане, обертоновой флейте и других этнических музыкальных инструментах.

30.09 22:36
Наставник «Ак Барса»: Такие тяжелые игры, как с «Нефтехимиком», нужны нашей команде

Домашняя встреча против «Нефтехимика» завершилась победой казанцев со счетом 3:2.

30.09 22:32
В Казани улица Аделя Кутуя останется частично перекрытой до середины ноября

Движение транспорта ограничено из-за ремонта дорожного полотна.

30.09 22:28
Главный тренер «Нефтехимика»: Легионер Керби Райкел не оправдывает наших ожиданий

Вячеслав Буцаев прокомментировал поражение в матче против «Ак Барса».

30.09 22:18
В центре имени Пушкина представят коллекцию экспонатов старожильческого населения Татарстана

Вклад в формирование экспозиции внесли музеи Зеленодольского, Пестречинского, Тетюшского районов, Центр русского фольклора, частные коллекционеры.

30.09 22:10
Данис Зарипов о своём 1200-м матче в чемпионатах России: «У меня есть силы и желание продолжать»

Нападающий «Ак Барса» вспомнил свой первый выход на лёд в первенстве страны.

30.09 21:52
Нижнекамских предпенсионеров обучат на экскурсоводов и бизнесменов

Обучение проводится бесплатно, за счет средств федерального бюджета.

30.09 21:44
Республиканское дерби за казанцами: «Ак Барс» победил «Нефтехимик» со счетом 3:2

Сегодняшний матч стал для Даниса Зарипова 1200-м в чемпионатах страны.

30.09 21:20
Сезон охоты на косулю и лося стартует в Татарстане

На территории республики также открывается охота на ондатру, водную полевку, бобра и рысь.

30.09 21:06
Движение по улицам Советская и Липатова частично ограничили в Казани

Причиной перекрытия улиц стали проводящиеся на этой территории работы по прокладке трубопровода.

30.09 20:52
В Татарстане в октябре изменится расписание трех пригородных поездов

Электрички сообщением Буа – Свияжск, Паратск – Казань и Свияжск – Казань будут отправляться и прибывать на несколько минут позже.

30.09 20:42
В пригороде Нижнекамска за 24 млн рублей модернизировали детский сад

Ремонт в дошкольном учреждении начался в апреле.

30.09 20:28
Жителей Татарстана приглашают принять участие в конкурсе «Открытый мир. Инвестиции в будущее»

Заявки на участие будут приниматься с 20 октября 2019 года по 20 января 2020-го.

30.09 20:16
Предприятия Татарстана примут участие в выставке на ВДНХ в рамках Недели АПК

На Красной площади в Москве состоится Национальный гастрономический фестиваль, организованный Минсельхозом РФ.

30.09 20:04
Большой долговой транш: Татарстанская «Свияга» выплатила 16 млн рублей долгов по зарплате

В республике по поручению Правительства РТ проводится активная работа с предприятиями-должниками.

30.09 19:54
«К чему приводят пробелы в воспитании»: в Казани обсудили методы ранней профилактики терроризма

Эксперты общественных организаций из Татарстана собрались за круглым столом по проблемам воспитания мальчиков в неполных семьях.

30.09 19:46
В Казани почти на два года продлили ограничение движения по улице Рахматуллина

Причиной ограничения движения транспорта являются работы по реконструкции объектов культурного наследия.

События