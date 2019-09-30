В Татарстане стартует культурно-просветительный проект для школьников

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане 1 октября начнется реализация проекта «Культурный дневник школьника». Старт культурно-просветительскому проекту для учащихся школ будет дан в Казанском цирке, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Участниками старта проекта станут более 2 тыс. казанских школьников. В течение дня для них будут организованы бесплатные экскурсии по музеям, театрам и библиотекам Татарстана.

«В программе также мастер-классы, квесты, путешествие в закулисье и даже репетиция с художественным руководителем и главным дирижером Государственного симфонического оркестра РТ Александром Сладковским», – отмечается в сообщении министерства.

Проект «Культурный дневник школьника» реализуется с 2014 года Министерством культуры РТ и Министерством образования и науки РТ под патронажем Президента Татарстана Рустама Минниханова. С 2014-го по 2018 год культурно-образовательный проект охватил примерно 680 тыс. учащихся.

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