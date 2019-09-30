Свидетелем боя-реконструкции белых и красных за Казань стал потомок генерала Каппеля

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Оксана Романова). В воскресенье в Верхнем Услоне, на противоположном Казани берегу Волги, прошла массовая реконструкция исторического сражения белогвардейцев и красноармейцев за обладание городом. Участниками воссозданного боя 1918 года стали около 120 человек из военно-исторических клубов Казани, Уфы, Самары, Тольятти, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Димитровграда и Москвы. Свидетелем воссозданных событий стал и потомок генерал-лейтенанта Владимира Каппеля Александр Каппель.

«Эта реконструкция посвящена 100-летию нашей республики (100-летие ТАССР будет отмечаться в 2020 году — прим. Т-и). Будут биться каппелевцы, белочехи с красными гвардейцами и отрядами волжской военной флотилии на горе Соколка, там, где эти события действительно происходили в 1918 году. Именно здесь находились и заметны до сих пор окопы тех самых батарей, которые держали фарватер Волги, не пропуская красную флотилию до Казани в течение месяца», — рассказал ИА «Татар-информ» заведующий отделом научной реконструкции Национального музея РТ Владислав Хабаров.

Обращаясь к участникам боя, съехавшимся со всего Поволжья, он напомнил, что за обладание этим местом сражения были очень упорные и кровопролитные с использованием разной техники. Так, именно в боях за Казань красноармейцы впервые применили авиацию.

«Неважно нам сейчас, потомкам, белыми они были или красными. Важно, что здесь организационно, духовно научилась драться будущая Красная армия. Из разрозненных отрядов она стала той самой непобедимой и легендарной армией, которая у нас есть, надеюсь, до сих пор. Наши современные вооруженные силы в себя вобрали традиции и белых, и красных — все самое лучшее», — сказал Хабаров.

Перед началом боя в честь всех солдат, павших и сражавшихся в этих местах, участники реконструкции произвели памятный выстрел.

Реконструкторы условно разделились на красную пехоту, каппелевцев, матросов Красной армии, кавалерию — со стороны красноармейцев и белогвардейцев. Всего в воссоздании событий были задействованы 12 лошадей (8 от казанского исторического клуба, 4 от ульяновского), один броневик «ЯстребЪ» и пушка, доставленная к полю боя из Нижнего Новгорода. У каждого бойца — огнестрельное оружие, правда, заряженное все-таки холостыми патронами.

«У нас есть клуб, который занимается подготовкой классической верховой езды, той самой классической кавалерийской подготовкой, которая раньше была и в Татарии, и в Красной армии. Мы возрождаем именно классический бой кавалеристов именно с кавалерийской посадкой. Есть принципиальная разница между кавалерийской ездой и конным спортом — все по-разному. Лошади обученные, тренированные — не боятся ни взрывов, ни выстрелов. Немного дергаются, конечно, но все-таки они привыкшие к этому», — рассказал ИА «Татар-информ» один из соорганизаторов мероприятия, директор Республиканского центра молодежных формирований по охране общественного порядка «Форпост» Тимур Камалетдинов, которому в реконструкции выпало верхом быть в роли командира красных.

Участник казанского военно-исторического клуба «Цитадель» Александр Ланцов был в реконструированном бою комиссаром волжской флотилии Николаем Маркиным. Под его командованием на поле сражения в настоящем, 2019 году, было 15 — 20 человек, плюс прикомандированные так называемые рабочие отряды.

«Николай Маркин — историческая личность. Этот человек был доверенным лицом Троцкого, сильной личностью с сильным командованием. К сожалению, он погиб чуть позже, 1 октября, защищая свою команду, свой корабль “Ваня-коммунист” здесь недалеко. А мы сегодня с моряками будем брать эту высоту (райцентр Верхний Услон находится на высоком берегу Волги, чем и была выгодна эта позиция в боях за Казань — прим. Т-и)», — рассказал Ланцов корреспонденту информагентства.

Одним из самых юных участников реконструкции стал 15-летний Никита Михайлов из Казани. Это его первый постановочный бой с оружием, но стрелять он уже давно умеет — с шести лет занимается в ДОСААФ.

«Стрелять не боюсь — уже пробовал. Люблю военную историю. Тут все просто: мы заранее знаем, кто и когда должен умереть, кто победит», — пояснил Никита Михайлов.

Стал свидетелем воссозданного боя, но только в качестве наблюдателя, и потомок русского военачальника времен Гражданской войны, участника Первой мировой генерал-лейтенанта Владимира Каппеля, сражавшегося на стороне белогвардейцев. Свою историческую фамилию, к слову, троюродному внучатому племяннику Александру Каппелю спустя десятки лет после событий в Верхнем Услоне пришлось возвращать через суд.

«Фамилия изменилась после того, как разрешили изменить. А до этого мои предки жили с очень большой боязнью. Бабушка всю жизнь жила с боязнью, что придут за ней. Корни у меня казанские: мамина, бабушкина сторона питерская, вторая сторона казанская. Так что я родился и вырос в Казани, а теперь уже 7-8 лет занимаюсь изучением истории гражданской войны на территории Казанской губернии. Интересно находить новое, далеко не то, что было рассказано в школе», — рассказал Александр Каппель, подметив, например, что реконструкторы не доработали погоны вояк.

«Погоны были красные, на них было написано “ВК” — волжский корпус. И знамя было свое у волжского корпуса каппелевцев», — акцентировал он, признав, что к деятельному участию в таких реконструкциях присматривается, но пока не готов морально.

Заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин, со своей стороны, назвал воссоздаваемое сражение символом примирения душ, павших за Россию, независимо от стороны, на которой бойцы сражались.

«В воссоздаваемом бою наконец сойдутся и простят друг друга души умерших, убивших друг друга — и белых, и красных, и белочехов. Мне очень хочется, чтобы для всех нас это место было святым, было воспоминанием о прошлом и напоминанием на будущее», — подчеркнул Осянин.

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