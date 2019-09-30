(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Челнинка лишилась 600 тысяч рублей, пытаясь купить земельный участок через Интернет, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«В минувшие выходные в полицию обратилась 65-летняя жительница Набережных Челнов. Она рассказала, что нашла в Сети объявление о продаже участка. Продавец попросил пенсионерку внести залог и назвал реквизиты счета», — рассказали в полиции.

В итоге она перечислила злоумышленнику крупную сумму денег, и вскоре его телефон стал недоступен.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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