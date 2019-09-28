В Татарстане планируют развивать тему хакатона

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). В Республике Татарстан будут активнее использовать формат хакатона. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил заместитель Премьер-министра РТ Роман Шайхутдинов.

«Мы будем развивать тему хакатона внутри Республики Татарстан, соответствующее решение, поручение руководством республики уже дано», — сказал он.

Он добавил, что в данном формате татарстанцы могут развивать различные компетенции, а также этот инструмент можно использовать для развития цифрового государственного управления. Напомним, что на прошлой неделе Казань приняла финал всероссийского конкурса «Цифровой прорыв», который стал самым массовым хакатоном по числу одновременно соревнующихся ИТ-специалистов.

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