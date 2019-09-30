Во всероссийский финал фестиваля «Добрая волна» вышли 12 юных жителей Казани

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Казани состоялся финал регионального этапа всероссийского культурно-благотворительного фестиваля детского творчества «Добрая волна», сообщает пресс-служба мэрии Казани.



Накануне в КРК «Пирамида» состоялся гала-концерт, где представили лучшие номера и назвали имена победителей. 12 казанцев прошли во всероссийский этап фестиваля.



Днем ранее, 28 сентября, в культурном центре «Московский» выступили порядка 150 юных жителей Поволжья. Талантливые дети боролись за победу в трех возрастных категориях и четырех номинациях: «Музыка», «Хореография», «Игра на инструменте» и «Сценическое искусство».



Выступления артистов оценивало жюри, в составе которых присутствовали известные музыканты, дирижеры, режиссеры. В музыкальном направлении среди ребят 9 – 12 лет победили Илья Лазарев и Иван Пугачев. В «Игре на инструменте» победу одержала Дарья Кондратьева.



В номинации «Хореография» среди 6 – 8-летних танцоров лучшим стал казанский коллектив, в составе которого выступили Забава Рахматуллина, Айша Мингарипова, Полина Шиллинг, Мария Закхеева, в возрастной категории 9 – 12 лет первое место завоевали юные танцоры студии «Цветок Индиго», а в категории 13 – 16 лет победили Анастасия Осипова и Елизавета Владимирова. В «Сценическом искусстве» среди участников 9 – 12 лет лучшим признали Тимура Фазлеева.



Эстафеты «Доброй волны» завершатся в Москве 2-3 октября. Гала-концерт и награждение состоятся в Казани 28 ноября. На сцену с ребятами выйдут звезды российской эстрады.

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