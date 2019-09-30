Конкурс «Цифровой прорыв» будет проводиться каждый год

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Конкурс «Цифровой прорыв» будет проводиться в России каждый год, заявил на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Как участники, так и представители руководства страны хотят, чтобы конкурс продолжался и следующий сезон состоялся. По поводу места проведения — пока говорить рано, потому что очертания следующего сезона будут утверждены чуть позже», — отметил он.

«Цифровой прорыв» как проект закончится только в конце ноября, напомнил Мансуров. «Сейчас нам важно показать конкретные результаты — это конкретные внедрения, трудоустройство. От этого многое будет зависеть», — подчеркнул спикер.

Участники конкурса «Цифровой прорыв», финал которого состоялся в Казани на прошлой неделе, продолжат работать над своими проектами в рамках акселерационной программы.

«Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон стал крупнейшим в Европе и собрал более 3 тыс. человек. В нем приняли участие около 440 команд, которые решали задачи в 26 номинациях, представленные компаниями — партнерами конкурса, среди которых госкорпорация «Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Аэрофлот», Mail.ru Group и многие другие.

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