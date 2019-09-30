(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры РТ закрыли четыре сайта с инструкциями по изготовлению взрывчатки на дому, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
«Специалисты надзорного ведомства Верхнеуслонского района в процессе мониторинга Сети обнаружили четыре сайта, на которых в открытом доступе были размещены руководства по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях», — рассказал Галиев.
Для пресечения экстремистской и террористической деятельности прокурор района обратился в суд с требованием признать информацию на сайтах запрещенной для распространения.
Суд требования прокурора удовлетворил.