(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). По требованию прокуратуры РТ закрыли четыре сайта с инструкциями по изготовлению взрывчатки на дому, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Специалисты надзорного ведомства Верхнеуслонского района в процессе мониторинга Сети обнаружили четыре сайта, на которых в открытом доступе были размещены руководства по изготовлению взрывчатых веществ в домашних условиях», — рассказал Галиев.

Для пресечения экстремистской и террористической деятельности прокурор района обратился в суд с требованием признать информацию на сайтах запрещенной для распространения.

Суд требования прокурора удовлетворил.

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