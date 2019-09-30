Педагог из Казани представит Татарстан в финале конкурса «Учитель-дефектолог России 2019»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Педагог из Казани представит Татарстан в финале второго Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России 2019», сообщает Минобрнауки РТ.

Завершилась заочная часть конкурса, на участие в которой подали заявки 59 педагогов. «20 лауреатов представят свои работы в Москве. Среди них – учитель Казанской школы-интерната имени Е. Г. Ласточкиной для детей с ограниченными возможностями здоровья Галия Хамидова», – говорится в сообщении министерства.

Очные испытания всероссийского конкурса состоятся 2-3 октября. Имя победителя назовут 4 октября на торжественной церемонии чествования победителей в Государственном Кремлевском дворце.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» в этом году проводится во второй раз. В нем принимают участие учителя-дефектологи, логопеды образовательных организаций, а также учителя, работающие с учащимися с ОВЗ и инвалидностью.

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