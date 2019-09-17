В Казани покажут спектакли театра Камала, записанные передвижной станцией ТНВ

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Казани в кинотеатре «Мир» покажут спектакли театра Камала, записанные передвижной станцией ТНВ в рамках проекта «Кино+театр». Об этом сообщила на пресс-конференции в кинотеатре «Мир» директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

В кинотеатре «Мир» будут демонстрироваться лучшие спектакли Камаловского театра, которых уже нет в репертуаре. Показы будут проходить каждое воскресенье в течение двух месяцев.

«Много спектаклей, которые мы отобрали, записаны с передвижной телевизионной станции. Есть же разные форматы записи и в VHS, а эти записаны на качественную ТВ-технику», — сказала директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Кроме того, будут организованы встречи с актерами театра Камала, которые расскажут зрителям интересные факты о постановках.

Откроется проект 6 октября знаменитым спектаклем режиссера Марселя Салимжанова по произведению Туфана Миннуллина «Элдермештэн Элмэндэр» («Старик из деревни Альдермеш»).

На данный момент отобрано восемь постановок, готовых к трансляции, которые идут на татарском языке с русскими субтитрами.

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