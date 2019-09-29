Участники «Цифрового прорыва» после конкурса доработают свои проекты и презентуют их инвесторам

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Участники конкурса «Цифровой прорыв», финал которого состоялся в Казани на прошлой неделе, продолжат работать рад своими проектами в рамках акселерационной программы. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель проекта «Цифровой прорыв» Олег Мансуров.

«Планируется преакселерационная программа сейчас, после финала, которая продлится 7 недель. В нее будет отобрано 60 команд», — сказал он.

В числе участников программы окажутся не только победители конкурса, но и другие команды, которые стремятся доработать прототипы и запустить стартап. Также в рамках преакселератора они смогут предложить свой проект компаниям-партнерам и получить консультации наставников.

«Основные темы программы — это команда, рынок, продукт, бизнес-модель, продвижение и юридическая защита», — уточнил Мансуров.

Преакселерационная программа будет включать в себя дистанционный этап с онлайн-курсами, консультациями и очный этап с мастер-классами, лекциями и защитой проектов перед инвесторами.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.