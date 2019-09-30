(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Очевидцы сняли на видео «разборку» между двумя большегрузами и внедорожником на М7 в Татарстане. Соответствующими кадрами поделились пользователи социальных сетей.

На кадрах видно, что водитель «Лэнд Крузера» не пропустил грузовой автомобиль, за что водитель другого большегруза, который ехал впереди, не стал пропускать внедорожник. В какой-то момент первая фура обогнала легковой автомобиль и тоже попыталась преградить ему дорогу.

Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни утверждают, что владельцы дорогих иномарок ведут себя на дорогах так, будто бы у них «девять жизней», по мнению других — водители запечатленных на видео большегрузов решили, что дорога принадлежит им одним. Большинство сошлись во мнении, что все участники конфликта вели себя неправильно и могли спровоцировать серьезное ДТП.

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