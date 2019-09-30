В Казани по нацпроекту отремонтировали улицу Ярослава Гашека протяженностью 331 метр

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). В Ново-Савиновском районе Казани завершен ремонт улицы Ярослава Гашека протяженностью 331 метр, сообщает Миндортранс РТ.

Ремонт выполнен на площади 4 тыс. 27 кв. метров. «Уложен новый слой асфальтобетонного покрытия из высокоплотной смеси, обновлены тротуары общей площадью 1 тыс. 973 кв. метра», – отмечается в сообщении министерства.

Во время ремонта были установлены четыре дорожных знака, заменены бортовые и тротуарные камни, а также облагорожены палисадники.

Работы выполнены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в Казанской агломерации по нацпроекту отремонтируют 86 дорожных объектов общей протяженностью 47,3 км. На данный момент ремонт выполнен на 78%.

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