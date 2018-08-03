Развитие компетенций и командного духа: Шайхутдинов назвал преимущества конкурса «Цифровой прорыв»

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ», Диана Авакян). Конкурс «Цифровой прорыв» полезен тем, что позволяет участникам формировать командный дух и развивать компетенции. Об этом заявил заместитель Премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

«Самое главное — это инициативы. Такие хакатоны — это огромный образовательный проект и в то же время источник для выявления лидеров, которые представляют интерес для наиболее активных компаний нашей страны. Кто его знает — может быть, и для органов власти», — сказал он.

Конкурс «Цифровой прорыв» — флагманский проект президентской платформы «Россия — страна возможностей». Финальный хакатон стал крупнейшим в Европе и собрал более 3 тыс. человек. В нем приняли участие около 440 команд, которые решали задачи в 26 номинациях, представленные компаниями — партнерами конкурса, среди которых госкорпорация «Росатом», «Ростелеком», «Газпром нефть», «Аэрофлот», Mail.ru Group и многие другие.

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