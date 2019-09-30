В Нижнекамске на две недели продлили дачный сезон

(Казань, 30 сентября, «Татар-информ»). Муниципальные власти преподнесли дачникам Нижнекамска настоящий подарок, продлив садово-огородный сезон до 13 октября, передает «НТР 24».

О принятом решении сегодня на традиционном совещании в мэрии сообщил заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов.

Дачный сезон в Нижнекамске продлили по двум причинам. Во-первых, об этом попросили сами садоводы. Во-вторых, скоро должна установиться хорошая погода, которая будет способствовать завершению работ на приусадебных участках.

В этом году сезон в Нижнекамске стартовал 27 апреля. По пригородным направлениям садоводов перевозят 15 специальных сезонных автобусных маршрутов.

Перевозка пенсионеров и льготников на протяжении всего сезона производится бесплатно при наличии единого электронного социального проездного билета.

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